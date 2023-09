Arabie saoudite: deux militaires exécutés pour "haute trahison"

Les autorités saoudiennes ont exécuté jeudi deux militaires, dont un pilote, pour "haute trahison", a annoncé le ministère de la Défense, qui n'a pas précisé la nature des "graves infractions militaires" commises.





Les deux militaires, le lieutenant-colonel pilote Majid ben Moussa Awad Al-Balawi et le chef de bataillon Youssef ben Radha Hassan Al-Azouni, avaient été arrêtés en septembre 2017.





Le premier avait été condamné pour "trahison et manquement à ses obligations envers la patrie et l'honneur du service militaire", le second pour "trahison, notamment envers la nation et l'honneur du service militaire".





Les exécutions ont eu lieu à Taif, dans l'ouest du pays, où les autorités ont exprimé leur confiance envers les "hommes des forces armées loyaux".





Les exécutions de militaires sont rares en Arabie saoudite, qui cultive le plus grand secret autour de ses forces armées. Les dernières exécutions du genre annoncées dans le royaume remontent à avril 2021, et avaient concerné trois soldats accusés de "haute trahison".





Au total, 106 personnes ont été exécutées depuis le début de l'année en Arabie saoudite, selon un décompte de l'AFP effectué sur la base de données officielles.