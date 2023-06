Arabie saoudite : l’arène en force à La Mecque

Le président Macky Sall et son épouse, Marième Faye, sont sans doute les plus visibles, mais plusieurs autres célébrités sont en ce moment à La Mecque pour le grand pèlerinage. Parmi celles-ci, trois figures de l’arène selon Record.



Le quotidien sportif révèle, en effet, que l’ancien lutteur Yékini effectue le cinquième pilier de l’islam. Le journal a repéré également De Gaulle, le père de Boy Niang 2, et le promoteur Pape Thialis Faye.



Il y a quelques mois, Balla Gaye 2, Aziz Ndiaye et Eumeu Sène étaient aux Lieux saints. Mais c’était pour la Umra, le petit pèlerinage.