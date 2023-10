Argentine: les ambassades d'Israël et des Etats-Unis visées par des alertes à la bombe

Les ambassades d'Israël et des Etats-Unis à Buenos Aires ont été visées mercredi matin par des alertes à la bombe, et la représentation israélienne brièvement évacuée, selon la police.





L'ambassade d'Israël, située dans l'hyper-centre de la capitale, dans le quartier de la présidence, a reçu en début de matinée par email "une menace de bombe", selon une source policière.





Une menace similaire, également reçue par courrier électronique, a visé l'ambassade des Etats-Unis, dans le quartier un peu excentré de Palermo, selon la même source.





Un important périmètre de sécurité a été établi autour des deux bâtiments, une partie des quartiers bouclés et l'ambassade israélienne évacuée, a constaté l'AFP, tandis que des équipes anti-terroristes et de déminage étaient dépêchées sur place.





Une source diplomatique américaine a assuré à l'AFP que l'ambassade "n'a pas été évacuée" et "a continué à fonctionner normalement".





Du personnel et des visiteurs maintenus à l'extérieur ont pu réintégrer le bâtiment en fin de matinée, a constaté l'AFP.





L'Argentine compte la communauté juive la plus importante d'Amérique latine, avec plus de 250.000 personnes.