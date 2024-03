Assimi Goita félicite Poutine

Le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, a félicité lundi le président russe Vladimir Poutine pour sa réélection, et l'a assuré de "l'amitié" de son pays.





Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le colonel Goïta "adresse (ses) vives félicitations au président Poutine pour la confiance renouvelée par son peuple et lui souhaite plein succès dans l'accomplissement de ses fonctions".





"En sa qualité de partenaire stratégique et sincère du Mali, je lui renouvelle toute notre amitié", a-t-il ajouté.