Attaque au couteau à Paris : une personne tuée et une autre blessée, l'assaillant interpellé

Un assaillant a tué à coup de couteau un homme et en a blessé une autre samedi soir dans le 15e arrondissement de Paris et aurait crié "Allah akbar" avant d'être interpellé, a-t-on appris de source policière.



L'auteur des coups mortels est "né en France" et est "Français", a précisé la source. La personne blessée a été prise en charge par les pompiers de Paris.



L'assaillant était connu pour troubles psychiatriques et a déclaré qu'il ne supportait pas que des musulmans soient tués dans le monde, selon une source policière.



Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu sur place. "Les policiers viennent d’avoir courageusement interpellé un assaillant s’en prenant à des passants à Paris, autour du quai de Grenelle. Une personne décédée et un blessé pris en charge par les pompiers de Paris. Merci d’éviter le secteur", a écrit le ministre sur le réseau X (ex-Twitter).



Un cordon de sécurité a été mis en place non loin de la tour Eiffel, a constaté un journaliste de l'AFP