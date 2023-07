Attaque dans une école maternelle en Chine, six morts

Une attaque au sein d'une école maternelle a fait six morts et un blessé lundi à Lianjiang dans le sud de la Chine, a indiqué une porte-parole de la municipalité.



Parmi les sept victimes figurent "un enseignant, deux parents et trois élèves (...) et un suspect a été arrêté", a-t-elle déclaré, sans pouvoir dans l'immédiat donner de détails sur l'âge ou l'identité des victimes, ni le type d'arme employé.



L'attaque a eu lieu vers 07h40 locales (dimanche 23h40 GMT) dans la ville de Lianjiang, située dans la province du Guangdong, selon le média, soutenu par l'Etat, China News Network.



La Chine interdit à ses citoyens de détenir des armes à feu. Mais les attaques à l'arme blanche se sont multipliées ces dernières années dans le pays.



Des attaques mortelles visant spécifiquement les écoles ont eu lieu dans le pays, incitant les autorités à renforcer la sécurité autour des établissements scolaires.