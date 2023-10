Attaque du Hamas contre Israël : Le tweet controversé de Kemi Seba

Le samedi 07 octobre dernier, Israël avait été victime d’une violente attaque du Hamas, le mouvement palestinien qui contrôle la bande de Gaza. Ce raid contre l'État hébreu a fait plus de 900 morts. Dans un tweet publié sur X Kemi Seba s'est gardé de condamner cette attaque,





[PALESTINE ???????? /ISRAEL ????????]

Le colonialisme est un crime contre l’Humanité. Ceux qui résistent au colonialisme ne sont pas des terroristes mais des résistants. Ceux qui colonisent sont les vrais terroristes . Solidarité éternelle avec le Hezbollah (ici à Beyrouth avec le Ministre… pic.twitter.com/kdRATl78nT — Kemi Seba Officiel (@KemiSeba1) October 8, 2023



« Le colonialisme est un crime contre l’Humanité. Ceux qui résistent au colonialisme ne sont pas des terroristes mais des résistants. Ceux qui colonisent sont les vrais terroristes » écrit-il, avant d’exprimer sa solidarité au Hezbollah et au Hamas.





Inutile de rappeler que le Hezbollah, considéré comme un mouvement terroriste par Israël, soutient l’Ong du franco-béninois. Il l’indique d’ailleurs dans le tweet.









« Solidarité éternelle avec le Hezbollah qui au nom de l’anticolonialisme soutient notre organisation Urgences Panafricanistes depuis des années. Et soutien au Hamas qui ne fait que lutter contre le colonialisme » écrit-il. L’activiste a été vivement critiqué par plusieurs internautes.