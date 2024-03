Au Japon, la propagation d’une bactérie létale « mangeuse de chair » inquiète

Des formes sévères d’infections dues aux streptocoques A se diffusent à travers l’archipel nippon, tuant un patient sur trois. Plus de la moitié des départements du pays sont en alerte rouge.





Syndrome de choc toxique streptococcique (SCTS). C'est le nom de la réaction due à des bactéries appartenant aux streptocoques du groupe A (SGA), qui se propage au Japon. Entre le 1er janvier et le 17 mars, l'Institut national des maladies contagieuses (NIID) a recensé 422 cas. À titre de comparaison, l'organisme en avait diagnostiqué 941 sur l'ensemble de l'année 2023.

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales d’utilisations et notre politique de confidentialité.





Ce qui inquiète particulièrement les autorités nipponnes, c'est la découverte à l'été 2023 d'un SGA d'une souche britannique, de la lignée M1UK, qui n'avait jusqu'alors jamais contaminé l'archipel.





À lire aussi Atteint de la maladie de Charcot, Charles Biétry salue les annonces sur la fin de vie

Selon Santé publique France, ce variant se caractérise par « des mutations qui moduleraient l'expression de certains facteurs impliqués dans la virulence et pourraient peut-être expliquer l'augmentation des infections invasives à SGA ces dernières années au Royaume-Uni ».





Nécrose des tissus et défaillance des organes





Concrètement, la bactérie peut causer une infection des tissus sous-cutanés et une fasciite nécrosante, c'est-à-dire une décomposition du tissu qui recouvre les muscles. Des défaillances d'organes peuvent ensuite se manifester, mais également une insuffisance rénale, une forte détresse respiratoire ainsi que des hémorragies et des thromboses.





Selon le NIID, la souche du groupe A entraîne davantage de décès chez les moins de 50 ans. Sur les 65 patients de moins de 50 ans qui ont reçu un diagnostic de SCTS entre juillet et décembre 2023, 21 sont décédés, soit environ un tiers d'entre eux. Les voies de contamination sont multiples : la bactérie pénètre l'organisme par des plaies aux mains ou aux pieds, mais également via les muqueuses du nez et de la gorge.





« Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, comme la raison pour laquelle la bactérie devient fulminante », a déclaré Takashi Nakano, professeur de maladies infectieuses à l'école de médecine de Kawasaki, à l'Asahi Shimbun. Selon lui, « les mesures normales de prévention des maladies infectieuses, telles que le lavage des mains et la propreté de la plaie, doivent être prises ». Le médecin ajoute qu'un traitement médical immédiat doit être mis en place si les symptômes semblent différents de la normale, c'est-à-dire si la plaie commence à gonfler ou à devenir douloureuse, et si d'autres symptômes d'infection, tels que la fièvre, apparaissent.