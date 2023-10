Au moins 200 morts dans une frappe israélienne visant un hôpital à Gaza

Au moins 200 personnes ont été tuées mardi soir dans un bombardement israélien sur l’enceinte d’un hôpital de la ville de Gaza, a rapporté le ministère de la santé du territoire palestinien contrôlé par le Hamas. Dans un communiqué, il fait état de « 200 à 300 martyrs » tués dans un bombardement ayant touché l’enceinte de l’hôpital Ahli Arab, situé dans le centre-ville de Gaza.





« Des centaines de victimes se trouvent dans les décombres », a ajouté cette source, sans préciser si elles étaient mortes ou blessées. Sollicitée par l’Agence France-Presse, l’armée israélienne a dit vérifier ces informations. Le bureau médias du Hamas a dénoncé « un nouveau crime de guerre » israélien et déclaré que « des centaines de patients, de blessés et de déplacés » se trouvaient dans l’établissement. Dans un autre communiqué, le Hamas a appelé « la communauté internationale, les pays arabes et musulmans » à « assumer leurs responsabilités et intervenir immédiatement, pas demain ».