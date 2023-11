Averroès, premier lycée musulman sous contrat en France, est menacé

Fondé il y a 20 ans après l'interdiction du voile dans les lieux scolaires, Averroès, premier lycée musulman sous contrat en France, est menacé, un avis favorable à la résiliation de son contrat avec l'Etat ayant été rendu lundi.





Une commission consultative présidée par le préfet du Nord a voté lundi en faveur de la résiliation du contrat d'association liant à l'Etat ce lycée musulman situé à Lille, la grande ville du nord de la France, ont indiqué à l'AFP deux sources proches du dossier.





Selon les termes de ce contrat, signé en 2008, les enseignants de l'établissement sont rémunérés par l'Education nationale et le personnel parascolaire par la Région. Le dernier mot revient maintenant au préfet, qui doit prendre sa décision sur l'avenir de ce contrat "dans les prochains jours", a indiqué l'une des deux sources.





Depuis 2019, les autorités locales refusent de verser la subvention prévue dans le cadre de ce contrat avec l'Etat, reprochant notamment à Averroès un don qatari de 950.000 euros en 2014.





En filigrane est aussi pointé du doigt le lien historique d'Averroès avec les Musulmans de France (ex-UOIF), organisation issue du mouvement égyptien des Frères musulmans.





L'idée de créer un lycée musulman remonte à 1994, lorsque 19 jeunes filles sont exclues d'un lycée public lillois pour avoir refusé d'ôter leur voile pour aller en cours, malgré une circulaire interdisant les "signes religieux ostentatoires".





Le lycée Averroès ouvre en septembre 2003 avec une quinzaine d'élèves dans des locaux de la mosquée du quartier populaire de Lille-Sud, avec le soutien de l'UOIF.