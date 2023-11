AXL ROSE, JAMIE FOXX, P. DIDDY: POURQUOI LES PLAINTES POUR VIOLENCES SEXUELLES SE MULTIPLIENT À NEW YORK

Plusieurs célébrités américaines ont récemment fait l'objet de plaintes pour des faits de violences sexuelles censées être prescrits. Celles-ci ont pu être prises en compte dans le cadre d'une loi de l'État de New York qui prend fin ce jeudi.







P. Diddy, Axl Rose et Jamie Foxx. En un peu plus d'une semaine, ces trois célébrités américaines de la musique et du cinéma ont fait l'objet de plaintes pour des faits de violences sexuelles, toutes déposées dans l'État de New York. Un enchaînement lié à une loi de l'État qui permet aux victimes de porter plainte pour des faits prescrits et qui prend fin ce jeudi 23 novembre, relaie notamment le HuffPost.





Entré en vigueur le 24 novembre 2022, le Adult Survivor Act (ASA) a créé une période de plus d'un an permettant aux seules victimes d'abus sexuels de déposer une plainte pour des faits prescrits en temps normal. Similaire au Children Abuse Act, qui avait permis par le passé aux victimes de porter plainte pour des faits subis avant d'avoir 18 ans, l'ASA se focalise sur les abus commis sur les majeurs.





"Pour de nombreux survivants (sic), il faut parfois des années pour surmonter le traumatisme de l'agression sexuelle et se sentir prêt à demander justice contre l'agresseur, avec le risque de subir des représailles ou de ressentir de la honte", avait alors expliqué l'État de New York pour justifier sa décision.





2.500 plaintes, dont certaines contre Trump et Cosby





C'est dans ce contexte que plusieurs victimes ont finalement porté plainte au cours des derniers jours: P. Diddy a été accusé par son ex-compagne Cassie de viol et d'autres violences, et ce pendant "plus d'une décennie" après leur rencontre en 2005. Les deux parties ont finalement trouvé un accord "à l'amiable".





Le chanteur Axl Rose a quant à lui fait l'objet d'une plainte de la mannequin Sheila Kennedy pour agression sexuelle et "violences" pour des faits qui remonteraient à 1989. Pour Jamie Foxx, la plainte a également été déposée pour agression sexuelle, en lien avec des faits qui aurait eu lieu 2015.





Selon le quotidien britannique The Guardian, plus de 2.500 plaintes ont été déposées en moins d'un an dans le cadre de l'ASA. Certaines d'entre elles ont donné lieu à des affaires médiatiques, comme celles opposant l'écrivaine E. Jean Carroll à l'ancien président Donald Trump, que l'autrice accuse de viol. Déjà visé par plusieurs plaintes par le passé, l'animateur star Bill Cosby a de nouveau fait l'objet d'accusations liées à de potentiels faits prescrits depuis l'entrée en vigueur de l'ASA.