AYA NAKAMURA : LA CHANTEUSE A RENCONTRÉ BRIGITTE MACRON À L'ÉLYSÉE

La chanteuse Aya Nakamura était à l’Élysée, ce lundi 19 février, afin d'y rencontrer Brigitte Macron. Les raisons de l’entretien restent encore inconnues.





Une rencontre surprenante. La célèbre chanteuse française Aya Nakamura s’est rendue au palais présidentiel de l'Élysée ce lundi 19 février, pour une entrevue avec la Première Dame, Brigitte Macron, selon les informations de l'agence de photo IMAGO.





Loin des regards indiscrets, le rendez-vous entre la star de la musique et l'épouse du président de la République a suscité de nombreuses interrogations quant à son ordre du jour. Pour l'événement, l'interprète de «Djadja» était vêtue sobrement d’un tailleur noir et d’un pull à col roulé gris. Une tenue qui dénote du style habituel de l’artiste.





UN DON DE 20.000 EUROS À UN ORPHELINAT

Sur les réseaux sociaux, certains ont suggéré une collaboration artistique entre Aya Nakamura et des institutions culturelles soutenues par Brigitte Macron, tandis que d’autres ont parlé d'initiatives pour promouvoir l'égalité des chances et l'accès à la culture pour les jeunes, voir pour proposer à la star franco-malienne de donner le coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Pour rappel, la chanteuse âgée de 28 ans s’est installée à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, au moment de rejoindre sa famille en France lorsqu'elle était enfant.





Aya Nakamura et Brigitte Macron sont toutes deux des personnalités médiatiques engagées dans différentes causes sociales et culturelles. Plus tôt ce mois-ci, la célébrité a fait un don de 13 millions de francs CFA (environ 20.000 euros) à un orphelinat au Mali, son pays d’origine.