Bande de Gaza: des centaines d'habitants fuient des zones limitrophes d'Israël

Des centaines d'habitants du nord-est de la bande de Gaza ont fui leurs maisons samedi matin après le déclenchement d'une offensive militaire de la branche armée du Hamas contre Israël, a constaté une journaliste de l'AFP.





Des hommes, des femmes et des enfants transportant des couvertures et des vivres ont été vus en train de quitter leurs logements pour se diriger plus vers l'intérieur de la bande de Gaza alors que les tirs de roquettes par centaines se poursuivaient depuis le matin depuis ce territoire en direction d'Israël.





