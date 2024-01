Barack et Malia Obama : Des étoiles contraires ?

Son père est un passionné de politique et de droit. Elle préfère le cinéma. Malia Obama, la fille de l’ancien président américain Barack Obama, a écrit et réalisé l’un de ses premiers courts métrages, l’année dernière. Intitulé « The Heart », le film n’a pas laissé indifférent le monde du septième art. Il a déjà remporté le prix du Meilleur court métrage d’action réelle au Festival international du film de Chicago.





Le film « parle d’objets perdus et de personnes seules, de pardon et de regret… »





D’autres récompenses l’attendent peut-être dans les prochains jours, puisqu'il a été projeté récemment lors du festival du film Sundance 2024, qui se déroule à Salt Lake City, capitale de l’Utah, jusqu'au 28 janvier.





« The Heart » raconte l’histoire d’un homme pleurant la mort de sa mère après avoir découvert la demande inhabituelle qu'elle lui a formulée dans son testament.





Le film « parle d’objets perdus et de personnes seules, de pardon et de regret, mais je pense aussi qu’il (aide à) découvrir où la tendresse et la proximité peuvent exister dans ces choses » a expliqué Malia Obama, lors de la présentation de l’œuvre cinématographique.





« Nous sommes aussi reconnaissants à Sundance de nous avoir donné l’opportunité… »





La fille de l'ancien président américain a remercié toute l’équipe qui a donné vie à cette histoire. « Nous sommes aussi reconnaissants à Sundance de nous avoir donné l’opportunité de la partager avec vous tous » a ajouté la réalisatrice.





« The Heart » est nominé pour le Grand Prix du Jury du court métrage de ce festival. Avant ce film, Malia Obama, 25 ans, avait travaillé comme scénariste sur « Swarm », réalisé par Donald Glover.