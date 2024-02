Belgique : Un imam récite une sourate du Coran au parlement bruxellois et déclenche la polémique

Une scène inhabituelle s’est produite au parlement bruxellois le 13 janvier dernier. Un imam pakistanais invité par le député socialiste Hasan Koyuncu a récité au perchoir de l’hémicycle une sourate du Coran.







La vidéo montrant le religieux déclamer ce texte du livre saint des musulmans n’a été publiée que le vendredi 16 février dernier. Elle a suscité une vive polémique au sein de la classe politique belge.





Des "comptes doivent être rendus. Et vite"





Dans une publication sur X, le président du parti Libéral francophone (MR) Georges Louis Bouchez a accusé la gauche de faire « du communautarisme une arme électorale ». Il estime que des « comptes doivent être rendus. Et vite », après la publication de cette vidéo.





« Oui au vivre ensemble mais selon les règles de la démocratie libérale et de la neutralité », a ajouté M. Bouchez. Le président du parlement bruxellois a abondé dans le même sens que lui, en ce qui concerne la neutralité que doit observer l’Assemblée bruxelloise.





« Il est important que chacun puisse pousser les portes de cette institution pour découvrir comment fonctionne notre démocratie, mais le Parlement doit impérativement rester neutre », a indiqué Rachid Madrane , dans un communiqué.





« J’ai réussi à m’en échapper vivante, contrairement à beaucoup d’autres »





La députée fédérale, Darya Safai, a affirmé qu’elle était « choquée » par de tels faits « dans une démocratie occidentale ». « En Iran, avons-nous jamais eu le choix de nous demander, si nous voulions ou non être musulmans ? Non, car alors vous méritiez la peine de mort. Avec les mêmes chants qu’ici au Parlement de Bruxelles, nous nous réveillions chaque matin dans la prison des Ayatollahs, et nous devions prier dans notre cellule avec les mêmes paroles (…) J’ai réussi à m’en échapper vivante, contrairement à beaucoup d’autres, et cela me choque encore plus d’entendre la même chose ici en Belgique, vingt-quatre ans plus tard, au cœur de la démocratie occidentale », a écrit cette membre du parti nationaliste flamand sur X.





Rappelons que l’imam pakistanais avait été invité au Parlement par le député Hasan Koyuncu. Le religieux devait à l'occasion, recevoir un prix des mains du secrétaire d’Etat Nawal Ben Hamou. Mais ce dernier a quitté le Parlement quand l'imam à commencé par réciter la sourate.