Biden assure que les Occidentaux n'étaient «pas impliqués» dans la rébellion de Wagner en Russie

Joe Biden a estimé lundi qu'il était «trop tôt pour tirer des conclusions définitives» après la rébellion avortée menée par le chef du groupe Wagner en Russie ce week-end, et ajouté qu'il était «important» que les Occidentaux restent «complètement coordonnés». «Nous n'étions pas impliqués. Nous n'avons rien à voir avec ces événements», a encore dit le président américain en faisant référence en particulier à l'Otan, avant d'ajouter: «Il s'agissait d'un problème interne à la Russie.»