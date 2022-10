Birmanie : Aung San Suu Kyi condamnée à 6 ans de prison supplémentaires pour corruption

L'ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, déchue du pouvoir après le coup d'État militaire de février 2021, a été condamnée à six ans de prison supplémentaires, pour deux affaires de corruption, a déclaré mercredi à l'AFP une source proche du dossier.





La prix Nobel de la paix 1991, âgée de 77 ans et détenue à l'isolement dans une prison de la capitale Naypyidaw, fait l'objet d'un procès-fleuve dénoncé comme politique par la communauté internationale.