Blinken met le cap sur l'Afrique face aux avancées russes et chinoises

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken se rendra la semaine prochaine en Afrique subsaharienne pour la première fois en dix mois, a annoncé jeudi le département d'Etat, soucieux d'y contrer les avancées de la Russie et de la Chine sur le continent.







Après quatre tournées frénétiques au Moyen-Orient depuis que la guerre a éclaté le 7 octobre entre Israël et le Hamas, M. Blinken mettra le cap sur l'Afrique et visitera à partir de lundi le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Angola.





M. Blinken parlera de la croissance économique et comment "faire progresser les partenariats de sécurité fondés sur des valeurs communes telles que le respect des droits de l'homme, la promotion de la démocratie et l'extension de l'état de droit", a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller, dans un communiqué.





Il s'agira de son quatrième déplacement en Afrique depuis sa prise de fonction.





Lors de sa dernière visite en Afrique subsaharienne, M. Blinken était devenu le plus haut responsable américain à se rendre au Niger, dans l'espoir de défendre cette fragile démocratie, qui est aussi un pays en première ligne dans la lutte contre les jihadistes au Sahel.





Quatre mois plus tard, en juillet, les militaires déposaient le président élu, Mohamed Bazoum. Et le Niger s'est rapproché entretemps de la Russie notamment sur le plan de la coopération militaire.





La visite de M. Blinken interviendra dans le sillage de celle du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi qui s'est rendu mercredi en Côte d'Ivoire, dernière étape d'une tournée africaine qui l'a mené en Egypte, en Tunisie et au Togo.





En ce moment, la Côte d'Ivoire accueille la 34e Coupe d'Afrique des Nations.