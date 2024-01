Blocages des agriculteurs sur les autoroutes : la Sanef en colère contre les tonnes de déchets laissés

Dommages collatéraux. Interviewé sur RMC ce mardi 30 janvier, Arnaud Quémard, directeur général de la Société des autoroutes du Nord et de l’est de la France (Sanef), a annoncé que « tous les accès vers Paris » étaient désormais bloqués par des convois d’agriculteurs. Il a également déploré les « coûts supplémentaires » liés à l’obstruction des autoroutes, dont celui du nettoyage à cause de milliers de déchets non ramassés par les manifestants.





Les barrages d’agriculteurs sont en effet vécus comme une double peine par la société. Non seulement la Sanef perd une part importante de ses revenus liés à la baisse du trafic (environ - 40 %) sur les autoroutes, mais elle doit aussi payer un « surcoût » de nettoyage après la levée des barrages.