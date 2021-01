Bloqués dans les embouteillages, les infirmiers administrent le vaccin aux automobilistes

Le Vaccin administré à des automobilistes aux Usa

Pour éviter de devoir jeter les doses sur le point d’expirer...

Les faits ont eu lieu ce mardi sur une route enneigée de l’Oregon, dans l’ouest des États-Unis. Les employés du département de la Santé venaient de charger une cargaison de doses du vaccin et devaient la livrer à un centre de vaccination de la région, située à une cinquantaine de kilomètres, relate le New York Times, quand les éléments se sont malheureusement déchaînés.

Bloqués dans les embouteillages

Bloqués dans les embouteillages par une tempête de neige soudaine, les agents de la Santé publique se retrouvent alors au fil des heures face à une situation insoluble: comment arriver au Centre dans les temps impartis, avant que les doses n’arrivent à expiration dans moins de six heures? Le scénario stéréotypé d’un film d’action américain.





Vaccination gratuite sur place

Plutôt que d’opter pour la course effrénée et spectaculaire, l’équipe médicale a trouvé une solution bien plus sage et, surtout, bien plus simple, révèle le quotidien new-yorkais. Conscient que le défi du délais imposé était insurmontable, elle a décidé de proposer aux autres automobilistes coincés dans ces mêmes embouteillages de se faire vacciner sur place.





“La mission la plus cool de ma carrière”