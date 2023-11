Bombardement israélien à l’entrée du principal hôpital de Gaza : Une dizaine de morts

Le gouvernement du Hamas a annoncé qu’un bombardement israélien à l’entrée du principal hôpital de Gaza avait fait, vendredi, « des dizaines de morts et blessés », rapporte l’agence de presse palestinienne WAFA.





D’après le chef du service de presse du gouvernement du Hamas, la frappe a visé « un convoi d’ambulances qui s’apprêtait à transporter des blessés de l’hôpital Al-Shifa » vers la frontière avec l’Egypte. « Ce massacre a fait des dizaines de morts et blessés », a-t-il dit.





Sur une vidéo de l’AFP-TV, que le Monde a pu consulter et géolocaliser, on peut voir plusieurs corps sans vie et des blessés à côté d’une ambulance endommagée. Ces images montrent également des civils transportant des blessés ensanglantés. D’autres gisent au sol, visiblement projetés par le souffle de l’explosion contre des voitures garées en bord de route.