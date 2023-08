Bombardement russe dans le sud de l'Ukraine : six morts dont un bébé

Le bombardement a eu lui dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine.





Six personnes ont été tuées, dont un nourrisson, lors d'un bombardement russe dimanche 13 août sur la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a annoncé le gouvernement de Kiev. «La Russie a tué six personnes dans la région de Kherson», a déclaré le ministre ukrainien de l'Intérieur, Igor Klymenko. Le bombardement a causé la mort de trois adultes et un bébé de 23 jours dans la localité de Shyroka Balka et de deux autres personnes dans celle de Stanislav.





Sur l'une des photos diffusées par le ministre, on aperçoit une colonne de fumée noire s'élevant au-dessus d'une habitation. «Un mari, sa femme et leur fille de 23 jours ont péri sous le feu de l'artillerie ennemie», a-t-il écrit sur la messagerie Telegram. «Leur fils de 12 ans a été hospitalisé dans un état grave», a-t-il ajouté.