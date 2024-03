Brésil : Les médecins découvrent un fœtus calcifié depuis 30 ans, dans le ventre d’une vieille dame

Au Brésil, une femme âgée de 81 ans s’est rendue le 14 mars dernier, à l’hôpital José de Simone Netto, de la ville de Ponta Pora (centre-ouest du pays). Elle se plaignait de graves douleurs au bas ventre et pensait qu’il ne pouvait s’agir que d’un calcul vésical.



Seulement, après une tomographie réalisée sur elle dans la région pelvienne, les médecins ont trouvé à leur grande surprise les restes d’un fœtus calcifié depuis 30 ans.



« Cette grossesse est asymptomatique »



Ils ont décidé de l’opérer d’urgence pour l’enlever en raison du risque que cela représentait pour sa vie. Malheureusement l’octogénaire n’a pas survécu à l’intervention chirurgicale.



Selon les experts, il s’agit d’un lithopédion : fécondation d’un ovule en dehors de l’utérus et qui entraîne la mort de fœtus qui finit par se calcifier. Ce type de grossesse est asymptomatique. Il n’est donc pas étrange que la patiente n’en soit pas consciente.



Le fœtus aurait pu rester à l’intérieur de la femme jusqu’à 40 ans



Ses proches ont déclaré qu’elle était quelque peu réticente à l'idée de se soumettre à des examens médicaux, raison pour laquelle elle n’a pas su plus tôt qu’un fœtus calcifié se trouvait dans son ventre.



L’hôpital qui a présenté ses condoléances aux membres de la famille, a expliqué que le fœtus en question aurait pu rester à l’intérieur de la femme pendant 40 ans.