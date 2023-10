BRF: Le ministère de Ressources naturelles va poser sur la table la coopération bleue

C’est parti pour le 3e Forum de la Ceinture et de la Route (BRF) pour la coopération internationale prévu durant deux jours (17 et 18 octobre) à Bejing, en Chine. C’est dans cette perspective que le ministère des Ressources naturelles a organisé, hier lundi 16 octobre, une conférence de presse sur la coopération bleue (maritime) dans le cadre de l’Initiative de la Ceinture et de la Route (BRI).















Directeur adjoint du Département de la coopération internationale du ministère des Ressources naturelles, Wang Antao annonce la tenue d’un panel concernant ladite coopération au cours du BRF et ceci, pour la première fois. La rencontre va se dérouler dans l'après-midi du 18 octobre 2023 au Centre national des congrès de Chine à Beijing et a comme thème« Promouvoir la coopération bleue et jouer sur la Route de la Soie le long de la Route de la Soie».





« Cela démontre pleinement la grande importance que la Chine attache à la promotion de la coopération maritime dans le cadre de l'initiative "la Ceinture et la Route" », dit-il, au National Convention Center.













Le forum-thématique a pour objectif d’avoir «un échange approfondi de pratiques réussies, d'opportunités de développement et d'approches de coopération des pays partenaires de la BRI pour développer une économie bleue durable, améliorer la santé des écosystèmes marins et promouvoir l'innovation scientifique et technologique marine ».













D’après Wang Antao, des représentants de ministères gouvernementaux, d'instituts de recherche, de groupes de réflexion, d'entreprises et d'organisations internationales des pays et régions concernés vont débattre sur les sujets dont l'économie bleue, la protection des écosystèmes marins et l'innovation scientifique et technologique marine. « Le forum publiera également une liste de projets de coopération et de l'initiative de coopération la Ceinture et la Route bleue », fait-il savoir.













« Le ministère des Ressources naturelles, en se concentrant sur la promotion de la mise en œuvre de la vision de la coopération maritime dans le cadre de la BRI, a signé des accords de coopération intergouvernementaux/interdépartementaux/inter-instituts dans le domaine marin et a construit des partenariats bleus avec davantage de partenaires avec plus de 50 pays et organisations internationales », a-t-il indiqué.













Tout en soutenant qu’à l'avenir, la Chine est prête à continuer d'approfondir la coopération pratique dans le domaine maritime avec les pays partenaires de la BRI, à promouvoir la mise en œuvre des objectifs de l'Agenda 2030 de développement durable des Nations Unies et à améliorer continuellement le bien-être des océans.













Cette rencontre a été coprésidée avec le Service national de données et d'informations marines, l'Institut chinois des affaires marines du ministère des Ressources naturelles et la Fondation chinoise pour le développement des océans.