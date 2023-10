BRF-Vladimir Poutine, Denis Sassou Guessou, Antonio Guterres, Dilma Roussef … : Ces personnalités déjà présentes en Chine

Xinhua international a listé les dirigeants étrangers et les chefs d'organisations internationales qui sont présentement en Chine en vue de participer au 3e Sommet de la Ceinture et de la Route sur la coopération internationale.















Il s’agit du Président du Kenya, William Ruto, du Président du Chili Gabriel Boric, du Premier ministre de Hongrie, Viktor Orban, du Premier ministre d’Éthiopie Abiy Ahmed, du vice-Président du Nigeria Kashim Shettima, du Président du Sri Lanka Wickremesinghe, du Président du Congo Denis Sassou Nguesso, du Premier ministre Malapai de Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Premier ministre du Cambodge Hun Manet, du secrétaire général du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao et du Président Thongloun, du Premier ministre égyptien Madbouli, du Président Vucic de la Serbie, du Président Joko d'Indonésie, du Premier ministre Saita de Thaïlande, du Président Kassym Jomart Tokaïev du Kazakhstan, du Premier ministre Kakar du Pakistan, de Cheikh Saud bin Sagar Al Qasimi, membre du Conseil suprême fédéral des Émirats arabes unis et souverain de Ras Al Khaimah, du Président Mirziyoyev d'Ouzbékistan, du Président Vladimir Poutine de Russie, du Premier ministre Mallaiane du Mozambique, du Président de la Mongolie Khurilsukh, du Président vietnamien Vu Van Xang, du Président argentin Fernandez, du Président du Conseil populaire du Turkménistan Gurbanguly Berdymukhamedoy, du Secrétaire général des Nations Unies (ONU) Antonio Guterres et de la présidente de la Nouvelle Banque de développement Dilma Rousseff.