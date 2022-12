Brittney Griner a repris l’entraînement

WNBA – Alors qu’elle récupère dans un camp militaire à San Antonio à son retour de Russie, la joueuse du Mercury a touché un ballon pour la première fois en dix mois.





Libérée la semaine dernière dans un échange de prisonniers après neuf fois en prison en Russie, Brittney Griner s’est entraînée dimanche pour la première fois depuis son départ des Etats-Unis en février. Selon son agente, la joueuse du Mercury s’est contentée d’une courte séance, et ESPN rapporte que son premier tir a été un dunk.



Actuellement à San Antonio où elle subit une batterie de tests physiques et psychologiques avec des médecins de l’armée US, la joueuse y restera jusqu’à nouvel ordre, et rien ne dit qu’elle reprendra sa carrière.





« Si elle veut jouer, ce sera à elle de l’annoncer » prévient Lindsay Kagawa Colas. « Elle a les vacances pour se reposer et décider de la suite sans aucune pression. Elle va vraiment bien. Il semblerait qu’elle ait encaissé tout ça de manière incroyable ».