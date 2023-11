Camp de réfugiés de Jabaliya: l'ONU dénonce une nouvelle "atrocité" à Gaza





Le chef des opérations humanitaires de l'ONU Martin Griffiths a dénoncé mercredi le bombardement du camp de réfugiés de Jabaliya qui a fait des dizaines de morts, décrivant "la dernière atrocité en date frappant les habitants de Gaza".





"C'est simplement la dernière atrocité en date frappant les habitants de Gaza où les combats sont entrés dans une phase encore plus terrifiante, avec des conséquences humanitaires de plus en plus épouvantables", a-t-il déclaré dans un communiqué, déplorant que "le monde semble incapable, voire réticent à agir" pour mettre fin à cette guerre.