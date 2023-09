Ce que font les couples japonais le soir pour être heureux

Les Japonais ont adopté une méthode bien particulière pour être en bonne santé tout en restant heureux dans leur ménage.





Selon les habitants du soleil levant, le non-attachement pourrait garantir le succès d’une vie amoureuse. C’est un fait attesté par une étude réalisée par le professeur Hideki Kobayashi, diplômé d'ingénierie à l'université de Chiba, au Japon, avec les nombreux couples à faire chambre à part. Dans les faits, comme le rapporte Passeport Santé, 26 % des couples mariés qui vivent dans des condominiums de la région de Tokyo dormiraient en effet dans des chambres séparées, quand quatre couples mariés sur 10, âgés de plus de 60 ans, ne partageraient pas le même lit. Et ce dans le but premier de respecter le cycle de sommeil de chacun.





Pourquoi les couples japonais font-ils chambre à part ?





Très soucieux de leur santé, les habitants du Pays du soleil levant sont parfaitement conscients que le fait de respecter un bon rythme de sommeil est essentiel au bon fonctionnement de leur corps. Ainsi, d’un commun accord, les couples japonais décident de mettre leur bien-être en priorité, en dormant chacun dans son propre lit, notamment lorsqu’ils n’ont pas les mêmes horaires de travail ni le même emploi du temps. C’est un moyen de respecter l’espace personnel, l’intimé ainsi que l’équilibre de chacun, en veillant à ne pas déranger ou à ne pas être dérangé par l’autre, s’il décide, par exemple, de se coucher plus tard ou de se lever plus tôt.





Cela permet, par ailleurs, d’éviter d’être importuné pendant sa nuit par des ronflements d'un partenaire qui prendrait un peu trop de place dans le lit ou de couverture, ou qui pourrait avoir des gestes brusques…





D’autres raisons plus techniques peuvent également expliquer pourquoi les Japonais préfèrent faire chambre à part. Il faut, par exemple, savoir que les jeunes parents sont nombreux à être adeptes du cododo, soit le fait de dormir avec leur bébé dans leur lit, quand celui-ci vient de naître. Les pères laissent alors bien souvent les mères dormir avec bébé quand eux s’en vont dormir dans leur propre lit et vice-versa, afin de se partager les responsabilités et permettre à chacun de se reposer une nuit sur deux.