Ce que Xi et Biden se sont dit lors de leur sommet

Réunis dans une luxueuse propriété près de San Francisco aux Etats-Unis, le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden ont renoué le dialogue pendant plusieurs heures mercredi.

Voici quelques-unes de leurs déclarations marquantes lors de ce sommet:

- Assez de place pour deux -

"La planète est assez grande pour que nos deux pays prospèrent", a estimé M. Xi, signifiant qu'il y avait assez de place pour deux malgré la concurrence croissante entre la Chine et les Etats-Unis.

Acrobatie de Biden

"Eh bien, il l'est", a répondu M. Biden à un journaliste lui demandant s'il qualifierait encore son homologue chinois de dictateur, au risque de de mettre à la poubelle des semaines de préparation du sommet. L'expression a par le passé suscité l'indignation de Pékin.

"C'est un dictateur dans le sens où voilà un homme qui dirige un pays, un pays communiste, qui repose sur une forme de gouvernement totalement différente de la nôtre", a-t-il précisé, tentant de se rattraper.

Appelle-moi quand tu veux

"Lui et moi sommes convenus que chacun d'entre nous pouvait décrocher son téléphone, appeler directement et qu'il serait entendu immédiatement", a affirmé M. Biden, indiquant que la communication entre Pékin et Washington allait devenir meilleure après des années compliquées.

Longue relation

"Nous nous connaissons depuis longtemps", a rappelé M. Biden, qui a pu rencontrer M. Xi à maintes reprises quand tous deux étaient vice-présidents de leurs pays respectifs.

"Nous n'avons pas toujours été d'accord, ce qui n'est pas une surprise, mais nos rencontres ont toujours été franches, directes et utiles".

C'est son anniversaire? Le mien aussi!

M. Biden a demandé à M. Xi de transmettre ses voeux d'anniversaire à Peng Liyuan, épouse du président chinois depuis plus de trente ans.

Le dirigeant américain fêtera ses 81 ans le 20 novembre, le même jour que Mme Peng, une soprano renommée qui célébrera, elle, ses 61 ans.