Chine : 33 morts, 18 disparus à Pékin après des pluies torrentielles

Des inondations dans le sud-ouest de la Chine ont fait mercredi au moins sept morts dans la province montagneuse du Sichuan, selon la télévision d'État.



Une dizaine de personnes prenaient des photos sur un site touristique populaire près d'un barrage lorsqu'elles ont été emportées par un puissant torrent, a précisé la chaîne CCTV.





Des images diffusées par la chaîne montrent des personnes au milieu du courant lutter pour garder la tête hors de l'eau. Des cris sont entendus. Les circonstances exactes ne sont pas connues dans l'immédiat et les opérations de secours se poursuivent, selon CCTV.





Bilan après des jours d’intempéries

Avant ce nouveau drame, le bilan s’élevait à 33 personnes mortes et 18 portées disparues après les pluies les plus intenses jamais enregistrées à Pékin, selon les décomptes des autorités mardi. Un bilan qui a presque triplé depuis mardi dernier.





Des dizaines de personnes ont également trouvé la mort dans les inondations qui ont frappé le nord de la Chine. Vendredi, Pékin avait déclaré que les catastrophes naturelles avaient fait 147 morts ou disparus en juillet.





«Je voudrais exprimer mes profondes condoléances pour ceux qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions et aux malheureuses victimes», a déclaré Xia Linmao, vice-maire de Pékin, lors d'une conférence de presse, retransmise par la télévision publique CCTV. Dans la province voisine de Hebei, 15 personnes sont mortes et 22 sont portées disparues. Dans le nord-est du pays, à Jilin, 14 personnes sont mortes et une autre était portée disparue dimanche.





Des phénomènes exacerbés

«J'ai encore peur lorsque je me souviens des récentes inondations», a déclaré Zheng Xiaokang, un officier de police du village de Jiangxi (sud-est), à l'agence de presse gouvernementale Chine nouvelle.