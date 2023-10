Chine : Démarrage du 3e Forum de la Ceinture de la Route à Beijing

Beijing (Chine) accueille, du 17 au 18 octobre, le 3e Forum de la Ceinture de la Route (BRF). Lequel coïncide avec la célébration du 10e anniversaire de l’Initiative de la Ceinture de la Route (BRI). Tout est fin prêt pour la cérémonie d’ouverture prévue ce mardi au Centre national des congrès de la Chine. Le thème du BRF choisi cette année est «Une coopération de haute qualité dans le cadre de la Ceinture de la Route : Ensemble pour le développement et la prospérité communs ».





Plus de 130 pays et plus de 30 organisations internationales ont déjà confirmé leur présence. Depuis lundi dernier, on note l’arrivée de beaucoup de Chefs d’État, dont celui du Congo, du Kazakhstan, de la Serbie. Le Premier ministre de l’Éthiopie, Abiy Ahmed Ali ,va également participer à ce grand évènement diplomatique. Au total, plus 4 000 délégations sont annoncées par le vice-ministre exécutif des Affaires étrangères Ma Zhaoxu.





Le président Xi Jinping assistera à la cérémonie d'ouverture du BRF, prononcera un discours d'ouverture et organisera un banquet de bienvenue et des événements bilatéraux pour les invités.





Outre la cérémonie d'ouverture, trois forums de haut niveau se tiendront simultanément pour des discussions approfondies sur la connectivité, le développement vert et l'économie numérique, et six forums thématiques seront organisés en parallèle sur les thèmes de la connectivité commerciale, des relations entre les peuples et les échanges commerciaux, les liens entre les peuples, des échanges de groupes de réflexion sur la route de la soie propre, la coopération infranationale et coopération maritime.









« La Chine attend avec impatience de travailler avec toutes les parties pour profiter de l'occasion du forum pour faire le point sur l'expérience précieuse de la coopération dans le cadre de la Ceinture de la Route au cours de la dernière décennie, élaborer un nouveau plan pour une coopération de haute qualité dans le cadre de la nouvelle étape, injecter un nouveau dynamisme pour réaliser l'aspiration au développement commun de tous les pays et apporter une nouvelle contribution à la construction d'une communauté de destin pour l'humanité », a déclaré Ma Zhaoxu.