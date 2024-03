Chine : Ouverture de la session annuelle de l’Assemblée législative nationale

Après l’ouverture de la 2ème session de la 14ème Conférence consultative politique du Comité national du peuple chinois (CCPPC), hier lundi 4 mars, celle de l'Assemblée populaire nationale (APN) s’est déroulée, ce mardi à Beijing. Le Grand Palais du peuple a été le lieu de rendez-vous.



Comme à l’accoutumée, le Premier ministre du Conseil des affaires d’État, Li Qiang a lu le rapport d’activité du gouvernement devant plus de 2800 membres du Parti communiste chinois (CPP). Lequel a exposé le bilan du travail accompli en 2023, les exigences générales et orientations politiques pour le développement économique et social en 2024 ainsi que les tâches du travail gouvernemental pour cette année.



En attendant l’examen de ce document, le représentant de l’État a fait savoir : « Notre nouvelle démarche et nos nouvelles tâches nous imposent des exigences nouvelles et plus élevées. Chaque administration, chaque fonctionnaire, quel que soit son échelon, doit préserver résolument la position centrale du camarade Xi Jinping dans le Comité central et le Parti ainsi que l’autorité et la direction centralisée et unifiée du Comité central du Parti, agir en parfait accord, tant dans son action que sur les plans idéologique et politique ».



« Il faut promouvoir de manière approfondie l’exercice du pouvoir en vertu de la loi »



Selon Li Qiang, il faut faire de l’attachement au développement de qualité la règle d’or de la nouvelle ère, et de la contribution au bien-être de la population la plus importante réussite politique, et s’efforcer de mettre en place une administration novatrice, intègre et respectueuse de la loi qui sert le peuple et répond à ses attentes.



« Il faut promouvoir de manière approfondie l’exercice du pouvoir en vertu de la loi. Les gouvernements à tous les échelons doivent observer scrupuleusement la Constitution et les lois, se soumettre volontairement à la surveillance de l’assemblée populaire du même niveau et de son comité permanent, se placer volontairement sous la supervision démocratique de la CCPPC et accepter la surveillance par l’opinion publique et les différents milieux de la société », dit-il.



Le Premier ministre du Conseil des affaires d’État a, de ce fait, indiqué : « Nous devons nous unir plus étroitement au Comité central du Parti rassemblé autour du camarade Xi Jinping, porter haut levé l’étendard du socialisme à la chinoise. Poursuivant résolument notre marche en avant et faisant preuve d’esprit pionnier et de confiance raffermie, nous nous efforcerons d’atteindre les objectifs de développement économique et social que nous nous sommes fixés pour cette année, et œuvrerons sans relâche pour promouvoir intégralement la montée en puissance du pays et le grand renouveau national grâce à la modernisation chinoise ».



Le Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping et d'autres dirigeants chinois ont assisté à la réunion d'ouverture de ce grand événement annuel.



La 14ème Assemblée populaire nationale est l'organe législatif national chinois.