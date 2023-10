Chine : Shanghai prête à accueillir le 6ème Forum économique international de Hongqiao

Le Forum économique international de Hongqiao (HQF) revient cette année. Et ce, pour la 6ème édition. Élément important de l'Exposition internationale des importations de Chine (CIIE), il se déroulera au National Exhibition and Convention Center à Shanghai du 5 au 10 novembre prochain. Le thème choisi est « l'ouverture mondiale » avec comme sous thème «Joindre la main dans le développement, s'ouvrir pour l'avenir ». Le HQF sert de plateforme pour des dialogues et des échanges de haut niveau au sein des communautés politiques, commerciales et universitaires internationales et construit un consensus mondial sur la construction d'une économie mondiale ouverte et d'une communauté de destin pour l'humanité.







«Depuis 2018, le chiffre d'affaires cumulé prévu pour les cinq éditions de la Foire a atteint près de 350 milliards de dollars »





Ainsi, le Bureau international des expositions d'importation de Chine (CIIEB) et HongQiao Forum (HQF) en collaboration avec le réseau Xinhua, le département de l'information du ministère des Affaires étrangères et le Centre de communication internationale de presse de la Chine (CIPCC) ont organisé, le 28 septembre dernier, à Beijing (Chine) une rencontre d’échanges avec les médias étrangers.







D’emblée, Song Shangzhe du CIIEB et du HQF a déclaré que la foire fera en sorte que le grand marché chinois devienne la grande opportunité du monde. « L'accueil de la foire est une action pratique qui permet à la Chine de partager les opportunités de développement avec les pays en développement. Avec une population de plus de 1,4 milliard d'habitants et un groupe à revenu moyen de plus de 400 millions de personnes, la Chine dispose d'un marché énorme et constitue le marché le plus prometteur du monde. L'énorme demande du marché chinois offre aux pays en développement des possibilités d'exportation de produits de base, d'investissement bilatéral, d'échanges culturels et de coopération », a-t-il expliqué. Aussi, ajoute-t-il, «depuis 2018, le chiffre d'affaires cumulé prévu pour les cinq éditions de la Foire a atteint près de 350 milliards de dollars, avec la participation d'un total cumulé de 178 pays, dont 129 sont des pays en développement et des pays les moins avancés ».







Promotion de l’ouverture du développement







Il a affirmé qu’outre le forum principal, le Forum Hongqiao de cette année organisera également le sommet "Année de l'investissement en Chine", la publication du "World Open Report 2023" et un symposium international, ainsi que les forums "Développement ouvert", "Coopération ouverte", "Innovation ouverte" et "Développement ouvert". Il y aura également 22 sous-forums dans les quatre sections "Développement ouvert", "Coopération ouverte", "Innovation ouverte" et "Partage ouvert". « Avec le thème "Main dans la main pour le développement et l'ouverture pour gagner l'avenir", le forum de Hongqiao abordera des sujets brûlants tels que la résilience de la chaîne industrielle et de la chaîne d'approvisionnement, l'économie numérique, le développement vert, la coopération internationale en matière de normes, la gouvernance économique et commerciale mondiale et la gouvernance de la sécurité des médicaments dans le contexte d'un siècle de changement et des nouveaux défis d'une instabilité et d'une incertitude accrues », dit-il.







En sus, il guidera les discussions approfondies entre toutes les parties afin de promouvoir davantage l'ouverture et le développement.







« Plus de 300 invités nationaux et étrangers de plus de 30 pays et régions attendus »





Song Shangzhe d’annoncer que les chefs et hauts fonctionnaires d'organisations internationales telles que le siège des Nations unies, l'Organisation mondiale du commerce, la Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement et le Centre du commerce international, des lauréats du prix Nobel et du prix Turing tels que Jean Thierry, Angus Deaton et Jack Tangara, ainsi que des dirigeants des 500 plus grandes entreprises du monde ont provisoirement confirmé leur présence.







Plus de 300 invités nationaux et étrangers de plus de 30 pays et régions devraient aussi participer à la conférence. «Des invités de tous horizons procéderont à des échanges approfondis sur des questions internationales telles que la coopération et le développement, l'innovation et le partage de points de vue différents, contribuant ainsi à l'ouverture du monde », a-t-il fait remarquer.