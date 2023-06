Chine : Un millionnaire échoue pour la 27e fois au Bac

Ce Chinois est l’incarnation vivante de la persévérance. Liang Shi cherche, depuis ses 16 ans, à décrocher le «Gaokao», l’équivalent du Baccalauréat dans l’empire du milieu. Cette année, il passait l’examen pour la 27e fois. Mais malheureusement, le résultat n’est pas concluant. Ce millionnaire, qui a fait fortune dans la vente de matériaux de construction, a encore échoué.







La persévérance à l’épreuve





Une fois de plus, il rate une occasion d’intégrer la prestigieuse université du Sichuan (province du sud-ouest de la Chine). Ce nouvel échec met vraiment à l’épreuve sa persévérance. «Je pensais bien que je n’aurais pas un score suffisant pour entrer à l’université du Sichuan. Mais je ne m’attendais pas à ce que mon score ne me permette pas d’entrer dans aucune université, même les moins cotées», a confié l’entrepreneur de 56 ans aux médias locaux, selon "Vanity Fair".





Va-t-il finalement renoncer à son rêve ? Liang Shi a du mal à répondre par l’affirmative.

Le dilemme





«Si vraiment je ne vois pas d’amélioration, je me dis que ce n’est peut-être plus la peine de le tenter. J’ai vraiment travaillé très dur chaque jour. Je ne sais pas pour l’instant si je vais encore le retenter l’an prochain… Si j’arrête de me présenter au Gaokao, chaque tasse de thé que je boirai pendant le restant de ma vie aura un goût de regret», a-t-il déclaré sous le coup de la déception.

Liang Shi ne veut visiblement pas se contenter de sa réussite sociale. Inutile de rappeler qu’il est millionnaire.