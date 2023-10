Cinéma : Émilie Dequenne révèle être atteinte d’un cancer « rare »

L’actrice Belge a annoncé sur les réseaux sociaux être atteinte d’un cancer qui l’a obligée à mettre en pause plusieurs projets de cinéma.



« Je profite de ce mois d’octobre symbolique pour me confier très personnellement ici ». Sur sa page Instagram, l’actrice belge Émilie Dequenne a annoncé être atteinte d’un cancer « rare », ce dimanche 22 octobre.



« Depuis la mi-juillet, j’étais en Belgique et je devais y enchaîner quatre (géniaux) projets jusqu’à la fin de l’année. Je n’ai malheureusement pu en tourner qu’un seul, en commencer un second, et je me suis arrêtée là », confie à ses followers l’actrice de 42 ans. Elle révèle notamment avoir subi « une lourde opération d’urgence » fin août.



Révélée par le film « Rosetta » des Frères Dardenne, qui lui a valu le prix d’interprétation féminine à Cannes en 1999, Émilie Dequenne est aussi connue pour ses rôles dans Le Pacte des loups, La Fille du RER, À perdre la raison ou encore Pas son genre. Elle a remporté en 2021 le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation dans Les Choses qu’on dit, les Choses qu’on fait.



Si l’actrice n’a pas révélé la nature de son cancer, elle assure « ne pas vouloir se laisser faire » par la maladie contre laquelle elle « lutte tous les jours ». Elle peut compter sur le soutien de ses proches mais aussi de plusieurs collègues qui ont immédiatement commenté sa publication en soutien. « Tout notre amour, notre admiration. Et les prières que nous t’envoyons pour que tu te sentes forte et pleine de bonnes ondes », a réagit l’acteur et humoriste Alex Lutz. La miss France Sonia Rolland et les actrices Hélène De Fougerolles et Géraldine Nakache ont également témoigné leur soutien.



Émilie Dequenne annonce d’ores et déjà à ses fans qu’elle sera « un peu absente des plateaux, des promotions, des avant-premières ». Ils pourront cependant la retrouver à l’écran dans le film « Complètement cramé » de Gilles Legardennier qui sortira le 1er novembre.



Le mois d’octobre, connu pour sa symbolique action « octobre rose », est l’occasion pour plusieurs femmes de parler de leur cancer du sein et de sensibiliser à ce sujet. Pour rappel, le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez les femmes. L’Institut National du Cancer estime que 61 214 nouveaux cas ont été détectés en 2023. Le cancer se guérit dans 9 cas sur 10 s’il est détecté, précise la plateforme de l’Assurance Maladie.