Cinéma : L’actrice Kate Winslet raconte comment le succès de "Titanic" avait rendu sa vie « horrible »

Avec 11 Oscars remportés, le film « Titanic », a été un succès total en 1997. Il a fait de ses acteurs de véritables célébrités. Malheureusement, ils n’ont pas tous bien vécu cette notoriété.







Dans une récente interview accordée à "Porter", Kate Winslet, qui campait "Rose", a raconté comment le box-office avait rendu sa vie « horrible »





« J’avais l’impression que je devais nécessairement avoir une certaine apparence, ou être une certaine chose, et parce que l’intrusion médiatique était vraiment importante à cette époque, ma vie était assez désagréable. Les journalistes disaient toujours : 'Après Titanic, tu aurais pu faire n’importe quoi et pourtant tu as choisi de faire ces petites choses' et je me disais : 'Ouais, tu peux parier que je l’ai fait quoi'; être célèbre était horrible. Je ne voulais pas être suivie tout le temps pendant que je nourrissais les canards », a déclaré celle qui a donné la réplique à Jack (Léonardo Dicaprio) dans la célèbre production cinématographique.









Si Kate Winslet, a mal vécu cette époque de sa vie, elle reconnaît tout de même que le film l'a sorti de quelques galères. Elle a, par exemple, pu « trouver un appartement ».





En 1998, Titanic était considéré comme le film le plus rentable de tous les temps. Ce record est tombé en 2009, avec "Avatar", du même réalisateur James Cameron.