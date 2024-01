Colère des agriculteurs : Attal promet une « exception agricole française » dans sa déclaration de politique générale

Sans entrer dans le détail de toutes les nouvelles mesures promises par le gouvernement, le Premier ministre a assuré aux paysans d’être au « rendez-vous » de leur colère.



Spécialité française. Le Premier ministre a déclaré vouloir défendre une « exception agricole française », ce mardi 30 janvier lors de sa déclaration de politique générale à l’Assemblée nationale, sorte de grand oral traditionnel prononcé par chaque nouveau chef de gouvernement devant les députés.



Gabriel Attal a promis d’être « au rendez-vous, sans aucune ambiguïté » de la grogne dans les campagnes. « Notre agriculture est notre force, et notre fierté aussi », a-t-il notamment lancé avant d’ajouter : « Je le dis ici solennellement : il doit y avoir une exception agricole française. »



Pour répondre à la colère des agriculteurs, mobilisés partout en France depuis plusieurs jours, Gabriel Attal a promis une stratégie d’ampleur. Mais sans dévoiler le détail des mesures qui sont à attendre. « Supprimer des normes, c’est possible : vendredi dernier, j’ai annoncé la suppression de 10 normes nationales pour nos agriculteurs – et beaucoup d’autres suivront ! », a par exemple assuré le Premier ministre.