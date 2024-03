Commerce international : Sichuan, la province agricole aux sources d’une production d’énergie photovoltaïque et éolienne

Député aux 13e et 14e Assemblées populaires nationales, Liu Hanyuan est actuellement à Beijing, dans le cadre des «deux sessions chinoises de 2024 ». Habitant au Sichuan, une province agricole majeure, il est le président du Conseil d'administration de Tongwei Group, une grande entreprise multinationale fortement engagée dans l'agriculture verte et l'énergie verte.







«Notre première industrie est l'agriculture. Au Sichuan et dans tout le pays (la Chine), nous faisons de la conservation des produits aquatiques et des aliments aquatiques. Nous l'avons fait jusqu'aujourd’hui. Nous sommes à notre 42e année. Nous sommes devenus le grand groupe de production d'aliments aquatiques en Chine et dans le monde, depuis de nombreuses années », s’est-il réjoui au cours d’une conférence de presse de la délégation du Sichuan en vue de délibérer sur les rapports de travail du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale, la Cour populaire suprême et le procureur populaire suprême.









En tant que grande province alimentaire, le Sichuan a une part très importante de la production culturelle dans l'agriculture aquatique. Et, il améliore également le niveau de vie des populations.





Dans conditions de ressources, le député fait noter que le quotidien de cette zone est rythmé par une bonne production d'énergie photovoltaïque et éolienne, une eau et une lumière abondantes.





«Dans ce processus, si nous y participons et fournissons des produits et des talents pour participer aux perspectives économiques, nous pensons que plus de la moitié des apporteurs d'affaires des banques sont impliqués en dehors de la Chine, que ce soit en Europe ou en Allemagne. Nous avons fourni plus de 60 % ou 70 % de leurs modules photovoltaïques aux États-Unis, en Italie, en Espagne et en France, et nous avons également fourni plus de 70 % de ces modules photovoltaïques de tous types de composants à l'intérieur, aux États-Unis, en Australie, au Japon, Corée du Sud et en Inde », indique Liu Hanyuan.





« Par conséquent, l'industrie chinoise peut apporter la réponse à la pression de la plus grande contribution de l'humanité en matière de transformation énergétique. Nous pouvons travailler ensemble, avec la communauté internationale, pour promouvoir le contrôle du changement climatique, qui nous préoccupe le plus, et trouver quelqu'un qui peut atteindre les objectifs de production humaine», promet-il.