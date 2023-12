Conférence centrale sur les travaux relatifs aux affaires étrangères: Les exigences sur le «nouveau voyage » de la Chine

La Conférence centrale sur le travail relatif aux affaires étrangères s'est tenue du 27 au 28 décembre à Pékin (Chine). Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président de la République populaire de Chine et président de la Commission militaire centrale, a assisté à la conférence et a prononcé un discours important. Les membres du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang et Li Xi, et le vice-président Han Zheng ont assisté à la conférence.





Dans son discours, il a présenté un examen systématique des réalisations historiques et de l'expérience précieuse de la diplomatie des grands pays avec les caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère, a donné une profonde exposition sur l'environnement international et la mission historique du travail externe de la Chine sur le nouveau voyage, et a fait une présentation complète des plans pour le travail externe de la Chine pour les périodes présentes et à venir.





Présidant la conférence, Li Qiang a souligné l'importance d'assurer un travail externe sain sur le nouveau voyage sous la direction de Xi Jinping Thought on Diplomacy, et a défini les exigences pour l'étude et la mise en œuvre des principes directeurs de l'importante allocution du secrétaire général Xi Jinping.





Il a été clairement indiqué lors de la conférence que depuis le 18e Congrès national du PCC, des réalisations historiques ont été obtenues et que des changements historiques ont eu lieu dans le travail externe de la Chine sur le grand voyage de l'avancement de la cause du socialisme avec des caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère. Tout d'abord, nous avons établi et développé la pensée de Xi Jinping sur la diplomatie, ouvrant de nouvelles perspectives dans la théorie et la pratique de la diplomatie chinoise et fournissant la ligne directrice fondamentale pour faire progresser la diplomatie des grands pays avec des caractéristiques chinoises.





Deuxièmement, nous avons mis en valeur les caractéristiques, le style et l'éthique chinois distincts dans notre diplomatie, et établi l'image d'un grand pays confiant, autonome, ouvert et inclusif avec une vision mondiale.





Troisièmement, nous avons préconisé la construction d'une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité, en indiquant la bonne direction pour la société humaine menant à un développement commun, à une paix et à une sécurité durables, et à un apprentissage mutuel entre les civilisations.





Quatrièmement, nous avons suivi les orientations stratégiques de la diplomatie des chefs d'État et avons joué un rôle de plus en plus important et constructif dans les affaires internationales.





Cinquièmement, nous avons adopté une approche holistique de nos relations avec toutes les parties, en vue de favoriser la dynamique des grands pays en matière de coexistence pacifique, de stabilité globale et de développement équilibré.





Sixièmement, nous avons élargi une mise en page stratégique complète et formé un vaste réseau de partenariats mondiaux de haute qualité.





Septièmement, nous avons fait progresser la coopération Belt and Road de haute qualité et établi la plate-forme la plus large et la plus grande au monde pour la coopération internationale.





Huitièmement, nous avons travaillé à la fois à la poursuite du développement et à la sauvegarde de la sécurité, et nous avons maintenu efficacement les intérêts de la souveraineté, de la sécurité et du développement de la Chine avec une volonté ferme et un esprit de combat indomptable.





Neuvièmement, nous avons participé activement à la gouvernance mondiale et avons montré la voie à la réforme du système et de l'ordre internationaux.





Dixièmement, nous avons renforcé le leadership centralisé et unifié du Comité central du PCC et apporté une plus grande coordination dans le travail externe de la Chine.





Il a été souligné lors de la conférence que dans la décennie de la nouvelle ère, nous avons vu des vents violents et des eaux agitées et surmonté diverses difficultés et défis dans le travail extérieur de la Chine. Nous avons ouvert de nouvelles perspectives dans la diplomatie des grands pays avec des caractéristiques chinoises, et nous avons acquis beaucoup plus d'autonomie et d'initiative stratégiques dans notre diplomatie. La Chine est devenue un grand pays responsable avec une influence internationale accrue, une plus grande capacité à irider de nouvelles entreprises et un plus grand attrait moral.





Il a été souligné lors de la conférence qu'une série d'expériences précieuses ont été acquises dans la nouvelle ère de la diplomatie chinoise. Il est impératif de respecter les principes.





Sur les grandes questions concernant l'avenir de l'humanité et la direction du monde, nous devons prendre une position claire et ferme, maintenir la hauteur de la morale internationale et unir et rallier l'écrasante majorité dans notre monde. Il est impératif d'assumer la responsabilité de la Chine en tant que grand pays. Nous devons défendre l'esprit d'indépendance, défendre le développement pacifique et promouvoir la stabilité et la prospérité mondiales. Il est impératif d'appliquer la pensée systémique. Avec une compréhension correcte de l'histoire et de la situation dans son ensemble, nous devons naviguer dans les tendances dominantes, adopter une approche coordonnée et prendre l'initiative. Il est impératif de respecter les principes fondamentaux et d'inniter les voies. Nous devons suivre la belle tradition et l'orientation fondamentale de la diplomatie chinoise, et en même temps travailler progressivement pour l'innovation à la fois dans la théorie et dans la pratique. Il est impératif de faire avancer notre esprit de combat. Nous devons rejeter tous les actes de pouvoir, la politique et l'intimidation, et défendre vigoureusement nos intérêts nationaux et notre dignité. Il est impératif de tirer parti de nos forces institutionnelles. Sous la direction centralisée et unifiée du Comité central du PCC, toutes les régions et tous les départements doivent se coordonner les uns avec les autres et créer une forte synergie.





Il a été noté lors de la conférence que la grande transformation s'accélère à travers le monde. Les changements du monde, de notre époque et d'importance historique se déroulent comme jamais auparavant, et le monde est entré dans une nouvelle période de turbulence et de transformation. Pourtant, l'orientation générale du développement humain et du progrès ne changera pas, la dynamique globale de l'histoire mondiale qui avance au milieu des rebondissements ne changera pas, et la tendance globale vers un avenir partagé pour la communauté internationale ne changera pas. Nous devons avoir pleinement confiance dans ces tendances d'impact historique.





Il a été souligné lors de la conférence qu'en regardant vers l'avenir, la Chine est confrontée à de nouvelles opportunités stratégiques dans son développement. Dans le nouveau voyage, la diplomatie des grands pays aux caractéristiques chinoises entrera dans une nouvelle étape où beaucoup plus peut être accompli. Nous devons nous concentrer sur la tâche centrale du PCC et du pays, rechercher le progrès tout en maintenant la stabilité, inniver tout en respectant les principes fondamentaux et protéger fermement les intérêts de la souveraineté, de la sécurité et du développement de la Chine. Nous explorerons de nouvelles frontières dans la théorie et la pratique diplomatiques de la Chine, favoriserons de nouvelles dynamiques dans les relations entre la Chine et le monde et élèverons l'influence, l'attrait et le pouvoir internationaux de la Chine pour façonner les événements à un nouveau niveau. Nous créerons un environnement international plus favorable et fournirons un soutien stratégique plus solide pour faire de la Chine un grand pays socialiste moderne à tous égards et faire progresser le grand rajeunissement de la nation chinoise sur tous les fronts à travers la voie chinoise vers la modernisation.





Il a été souligné lors de la conférence que la construction d'une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité est le principe central de la pensée de Xi Jinping sur la diplomatie. C'est ainsi que la Chine propose de résoudre les questions de savoir quel type de monde construire et comment le construire sur la base de notre compréhension approfondie des lois régissant le développement de la société humaine. Il reflète la vision du monde, la perception de l'ordre et des valeurs des communistes chinois, est en accord avec l'aspiration commune des peuples de tous les pays et indique la direction du progrès des civilisations mondiales. C'est aussi le noble objectif poursuivi par la Chine dans la conduite de la diplomatie des grands pays avec des caractéristiques chinoises pour la nouvelle ère. Depuis l'aube de cette nouvelle ère, la construction d'une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité est passée d'une initiative chinoise à un consensus international, d'une vision prometteuse à des actions de fond, et d'une proposition conceptuelle à un système scientifique. Il a servi de bannière glorieuse menant les progrès de l'époque. En résumé, dans la construction d'une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité, l'objectif est de construire un monde ouvert, inclusif, propre et beau de paix durable, de sécurité universelle et de prospérité partagée, la voie consiste à promouvoir la gouvernance mondiale qui comprend une consultation approfondie et une contribution conjointe pour un bénéfice partagé, le principe directeur est d'appliquer les valeurs communes de l'humanité, le fondement fondamental réside dans la construction d'un nouveau type de relations internationales, l'orientation stratégique provient de la mise en œuvre de l'Initiative de développement mondial, de l'Initiative de sécurité mondiale et de l'Initiative pour la civilisation mondiale, et la plate-forme d'action est de haute qualité Ceinture Et la coopération routière. Sur cette base, nous cherchons à rassembler les pays pour relever les défis et atteindre la prospérité pour tous, et à ouvrir un avenir brillant de paix, de sécurité, de prospérité et de progrès pour notre monde.





Il a été souligné lors de la conférence que, compte tenu de la série de problèmes et de défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui, la Chine appelle à un monde multipolaire égal et ordonné et à une mondialisation économique universellement bénéfique et inclusive. Un monde multipolaire égal et ordonné est un monde dans lequel tous les pays, quelle que soit leur taille, sont traités comme des égaux, l'hégémonisme et la politique de pouvoir sont rejetés, et la démocratie est vraiment promue dans les relations internationales. Pour que les progrès vers une plus grande multipolarité soient généralement stables et constructifs, les buts et les principes de la Charte des Nations Unies doivent être respectés par tous, les normes fondamentales universellement reconnues régissant les relations internationales doivent être respectées par tous, et le véritable multilatéralisme doit être pratiqué. Une mondialisation économique universellement bénéfique et inclusive est une mondialisation qui répond aux besoins communs de tous les pays, en particulier les pays en développement, et qui répond correctement aux déséquilibres de développement entre et à l'intérieur des pays résultant de l'allocation mondiale des ressources. Il est important de s'opposer résolument à la tentative de faire reculer la mondialisation et d'abuser du concept de sécurité, de s'opposer à toutes les formes d'unilatéralisme et de protectionnisme, de promouvoir fermement la libéralisation et la facilitation du commerce et de l'investissement, de surmonter les problèmes structurels qui entravent le développement sain de l'économie mondiale et de rendre la mondialisation économique plus ouverte, inclusive, équilibrée et bénéfique pour tous.





Il a été clairement indiqué lors de la conférence que dans les périodes actuelles et à venir, le travail externe de la Chine sera guidé par la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour la nouvelle ère et la pensée de Xi Jinping sur la diplomatie en particulier. Il devrait servir les objectifs et les missions de la modernisation chinoise, et suivre les principes de confiance en soi et d'autonomie, d'ouverture et d'inclusion, d'équité et de justice, et de coopération gagnant-gagnant. En nous concentrant sur le thème de la construction d'une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité, nous devons renforcer la planification stratégique en phase avec l'évolution des temps, approfondir et améliorer notre disposition diplomatique, suivre une approche axée sur les problèmes et appliquer une façon de penser systématique. Nous devons identifier les tâches stratégiques de la diplomatie chinoise d'une manière plus multidimensionnelle et globale. Nous devons agir avec un sens plus fort de la responsabilité historique et un esprit d'innovation plus dynamique pour faire de nouveaux progrès dans notre diplomatie des grands pays avec des caractéristiques chinoises.





Il a été souligné lors de la conférence que le maintien des principes fondamentaux et l'innove dans notre travail externe est l'exigence naturelle de faire de nouveaux progrès dans notre diplomatie des grands pays avec des caractéristiques chinoises dans le nouveau voyage, et de fournir un soutien plus solide à la modernisation chinoise. Il est important de renforcer la compétence intellectuelle et théorique du service extérieur, d'approfondir la réforme des systèmes et des institutions, de promouvoir la constitution d'un contingent de personnel impliqué dans les affaires étrangères et de continuer à rendre notre travail externe plus scientifique, tourné vers l'avenir, proactif et innovant.





Il a été souligné lors de la conférence que nous devons maintenir sans relâche l'autorité ultime de la direction centrale du PCC sur les affaires étrangères, maintenir consciencieusement la direction centralisée et unifiée du Comité central du PCC et renforcer davantage les systèmes et les institutions pour le leadership du PCC sur le travail extérieur. Toutes les localités et tous les départements devraient garder à l'esprit la situation dans son ensemble et se coordonner les uns avec les autres pour mettre en œuvre les décisions et les plans du Comité central du PCC sur notre travail externe à la fois dans la lettre et dans l'esprit.





Wang Yi a fait des remarques finales. De hauts responsables du Département de la publicité du Comité central du PCC, du Département international du Comité central du PCC, du ministère du Commerce, du Département de l'état-major interarmées de la Commission militaire centrale et de la province du Yunnan, et un représentant de la Mission permanente de la République populaire de Chine auprès des Nations Unies ont fait des présentations lors de la conférence.





Les membres du Bureau politique du Comité central du PCC et les membres du Secrétariat du Comité central du PCC, les dirigeants du Comité permanent du Congrès populaire national, les conseillers d'État, le président de la Cour populaire suprême, le procureur général du procureur populaire suprême et les dirigeants du Comité national consultatif de la Conférence politique du peuple chinois ont assisté à la conférence.