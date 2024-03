Conflit israélo-palestinien : La Chine appelle à l’organisation d’une conférence internationale de paix «d’une plus grande ampleur »

La situation humanitaire s’aggrave dans la bande de Gaza. Ainsi, le conlit israélo-palestinien s’est invité, lors de la conférence de presse présidée par le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi, ce jeudi 7 mars.







Au media Center, dans le cadre de la 2ème session de la 14ème Assemblée populaire nationale (APN), ce membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (CCPCC), a déclaré que la priorité qui prévaut sur tout actuellement dans cette guerre, est de faire un cessez-le feu immédiat et de l’assistance humanitaire.





« C’est une responsabilité morale à assumer sans le moindre délai. La population de Gaza a le droit de vivre dans ce monde. Les femmes et les enfants doivent pouvoir retrouver leurs familles. Tous les détenus doivent être libérés et toute attaque contre les civils doivent être arrêtés », a-t-il plaidé. Ce, après avoir déplorer le bilan macabre.





Wang Yi de soutenir que «le désastre» à Gaza rappelle de nouveau qu’il ne faut plus négliger le fait que le territoire palestinien est depuis longtemps sous l’occupation et qu’il ne faut plus laisser persister, de générations en générations, les injustices historiques subies par les Palestiniens, ni tarder à les redresser.









Guerre en Ukraine









« C’est seulement quand la justice aura été retrouvée avec les Palestiniens et que la solution à deux États aura été intégralement mise en œuvre que nous devons définitivement sortir du cercle vicieux du conflit israélo-palestinien et réaliser la paix durable », espère-t-il.





Puis, le ministre a laissé entendre : « Nous soutenons l’obtention par la Palestine du statut d’État membre de l’Onu et appelons certains membres du Conseil de sécurité à cesser d’y faire obstacle ». « Nous appelons à l’organisation d’une conférence internationale de paix d’une plus grande ampleur, d’une plus grande autorité et plus substantielle pour établir un calendrier et une feuille de route de la mise en œuvre de la solution à deux États. Nous estimons que la partie palestinienne est celle israélienne doivent reprendre au plus vite les pourparlers de paix en vue coexistence pacifique et d’une entente harmonieuse entre les nations arabes et juifs ».





La Chine promet de continuer de travailler avec la communauté internationale pour continuer à faire revenir la paix, à sauver des vies et à défendre la justice.





A ce propos, Wang Yi a soutenu que dans le conflit militaire russo-ukrainienne, elle travaille pour la cessation des combats et des pourparlers de paix. « Les expériences du passé montrent qu’une crise prolongée souvent dégénéra et conduira une escalade qui pourrait aller au-delà des prévisions des parties prenantes. Tout conflit finit par se régler autour d’une table des négociations . Plutôt les négociations seront lancées, vite la paix deviendra une réalité ».