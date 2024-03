Conflit israélo-palestinien : La nouvelle résolution du groupe des ambassadeurs de l’OCI prise à New York

Une «action historique». C’est ce que qualifie le Groupe des représentants permanents de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) auprès des Nations Unies, à la suite de l’adoption de la résolution 2728 du Conseil de sécurité de l’ONU du 25 mars 2024. Ledit groupe considère que cette dernière résolution du Conseil de sécurité vise à garantir un cessez-le-feu durable à Gaza et à mettre fin à la perte incessante de vies palestiniennes innocentes et au désastre humanitaire qui en découle.





En effet, il s'est réuni au siège de l'ONU à New York, le 27 mars 2024, sous la présidence de S.E. l'Ambassadeur Sidi Mohammed Laghdaf, Représentant permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies, pour examiner les développements concernant l'agression israélienne en cours en Palestine, notamment dans la bande de Gaza.





« Le groupe a salué l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et a appelé la communauté internationale, en particulier les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, à garantir sa mise en œuvre rapide. À cet égard, le groupe a exprimé sa satisfaction face à la collaboration croissante entre les groupes d'États membres de l'OCI, de la Ligue arabe et du Mouvement des non-alignés, et a souligné leur rôle essentiel dans la mise en œuvre de ladite résolution », indique-t-on dans un communiqué dont Seneweb détient une copie, ce jeudi 28 mars.





Le document de souligner que la réunion a également discuté des modalités de mise en œuvre de la résolution du Sommet extraordinaire conjoint arabo-islamique sur l'agression israélienne contre le peuple palestinien tenu à Riyad, au Royaume d'Arabie saoudite, le 11 novembre 2023, ainsi que de la résolution de la session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI tenue à Djeddah le 5 mars 2024. Ceci, avec une référence particulière à l'élargissement de la reconnaissance internationale de l'État de Palestine en tant que membre à part entière des Nations Unies. Elle a exprimé son ferme engagement à intensifier les consultations en vue de réaliser cet objectif, notamment en adressant des communications officielles aux membres concernés de la communauté internationale et aux chefs des principaux organes de l'ONU.