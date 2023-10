Conflit israélo-palestinien: «La priorité absolue est d'arrêter les combats dès que possible », (Chine)

La Chine plaide pour l’arrêt immédiat de la guerre entre Israël et la Palestine. « Le président Xi a souligné que la priorité absolue est d'arrêter les combats dès que possible, d'empêcher que le conflit ne s'étende ou même ne devienne incontrôlable et ne provoque une grave crise humanitaire », informe-t-on, dans une note officielle.





Laquelle informe que la solution fondamentale au conflit israélo-palestinien récurrent est de mettre en œuvre la solution à deux États, d’établir un État de Palestine indépendant et de parvenir à une coexistence pacifique entre la Palestine et Israël.





« La Chine salue le rôle vital de l’Égypte dans la désescalade de la situation et soutient ses efforts visant à ouvrir un couloir humanitaire. La Chine coordonnera davantage avec l'Égypte et d'autres pays arabes pour œuvrer dans les meilleurs délais à une solution globale, juste et durable à la question palestinienne», avance-t-on.