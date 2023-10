Conflit israélo-palestinien : Macky Sall prend position





Dans un discours prononcé, ce mardi, lors de l’ouverture officielle de la 12e session du Comité permanent de l’organisation de la coopération islamique pour l’information et les affaires culturelles (Comiac) à Dakar, le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, a réagi au conflit israélo-palestinien sur la bande de Gaza.





« En sa qualité de président du Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Sénégal appelle à nouveau à la désescalade et au respect du droit international humanitaire. Il ne peut y avoir de solution militaire à ce conflit meurtrier », a dit Macky Sall.





Allant plus loin, le président de la République a souligné que «la tenue de cette session du Comiac marque notre engagement renouvelé dans la défense des idéaux que nous partageons dans la cause palestinienne. Nous sommes tous préoccupés par la tragédie insoutenable qui fait suite à la reprise des hostilités dans le conflit israélo-palestinien ».





Le chef de l’Etat a réaffirmé son « attachement » à un règlement pacifique du conflit, « conformément à l’objectif fixé par les résolutions pertinentes des Nations Unies de deux États indépendants et souverains : Israël et Palestine vivant chacun à l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues ».