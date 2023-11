Conflit Israélo-palestinien : Xi Jinping appelle à œuvrer à «un cessez-le feu» à Gaza





Xi Jinping a encore sonné l'alarme : «Le conflit à Gaza fait rage dans son deuxième mois ». De ce fait, il a déclaré que la Chine est gravement préoccupée par le fait que le conflit a provoqué d’énormes pertes civiles et un désastre humanitaire, et qu’il tend à s’étendre et à déborder. Le Président de la République populaire de Chine s’est exprimé ainsi, hier mardi 21 novembre, lors de la réunion extraordinaire conjointe des dirigeants des BRICS et des dirigeants des membres invités des BRICS sur la situation au Moyen-Orient, avec une référence particulière à Gaza.





Il a fait état des mesures urgentes et impératives à prendre. « Premièrement, les parties au conflit doivent mettre fin aux hostilités et parvenir immédiatement à un cessez-le-feu, mettre fin à toutes les violences et attaques contre les civils, libérer les civils retenus captifs et agir pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines et épargner la population. Deuxièmement, les couloirs humanitaires doivent rester sûrs et libres, et une aide humanitaire accrue doit être fournie à la population de Gaza. Les punitions collectives infligées aux habitants de Gaza sous la forme de transferts forcés ou de privation d'eau, d'électricité et de carburant doivent cesser », a-t-il soutenu. Avant de poursuivre : « Troisièmement, la communauté internationale doit prendre des mesures pratiques pour empêcher le conflit de déborder et de mettre en danger la stabilité du Moyen-Orient dans son ensemble ».





En outre, Xi Jinping a indiqué que la Chine soutient la résolution adoptée lors de la session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale des Nations Unies le 27 octobre. Et, le Conseil de sécurité de l’ONU, sous la présidence chinoise, a adopté la résolution 2712. « Toutes les parties doivent agir pour mettre en œuvre ces résolutions par des mesures concrètes sur le terrain », signale-t-il.





« La Chine fournira davantage de fournitures et d'assistance en fonction des besoins de la population de Gaza »





Par ailleurs, il a rappelé que la cause profonde de la situation israélo-palestinienne réside dans le fait que le droit du peuple palestinien à un État, son droit à l’existence et son droit au retour ont été longtemps ignorés. « J’ai souligné à plusieurs reprises que le seul moyen viable de briser le cycle du conflit palestino-israélien réside dans la solution à deux États, dans la restauration des droits nationaux légitimes de la Palestine et dans la création d’un État palestinien indépendant », dit-il. « Il ne peut y avoir, ajoute-t-il, de paix et de sécurité durables au Moyen-Orient sans une solution juste à la question de Palestine. La Chine appelle à la convocation rapide d'une conférence internationale de paix ayant plus d'autorité pour construire un consensus international en faveur de la paix et œuvrer à une solution rapide à la question de Palestine, qui soit globale, juste et durable ».





Le Président chinois a également affirmé que depuis le déclenchement du dernier conflit palestino-israélien, la Chine travaille activement à promouvoir les pourparlers de paix et un cessez-le-feu. « Elle a fourni une aide humanitaire pour aider à atténuer la situation humanitaire à Gaza. Cela comprend 2 millions de dollars d'aide humanitaire d'urgence fournie par l'Autorité nationale palestinienne et les agences des Nations Unies, ainsi que des fournitures humanitaires d'urgence d'une valeur de 15 millions de RMB, telles que de la nourriture et des médicaments, à la bande de Gaza avec l'aide de l'Égypte », énumère-t-il.





La Chine compte fournir davantage d'assistance en fonction des besoins de la population de Gaza. Au Conseil de sécurité de l’ONU, elle a agi en sa qualité de président pour faciliter l’adoption de la résolution, qui appelle à des pauses et des couloirs humanitaires prolongés, à la protection des civils et à la fourniture d’une aide humanitaire.