Conflit russo-ukrainien : Macky Sall et 5 chefs d’Etats africains à Kiev et Saint-Pétersbourg, les 16 et 17 juin

Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, a annoncé, mercredi en Conseil des ministres, qu’il participera à la mission africaine de médiation pour la paix prévue à Kiev (Ukraine) et à Saint-Pétersbourg (Russie), les 16 et 17 juin 2023.





‘’Concluant sur son agenda diplomatique, le Président de la République a informé le Conseil de sa participation à la mission africaine de médiation entre l’Ukraine et la Russie prévue à Kiev et à Saint-Pétersbourg les 16 et 17 juin 2023’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.





Une mission de médiation de six dirigeants africains se rendra en Russie et en Ukraine à l’initiative de la Fondation Brazzaville.





La délégation africaine comprendra les présidents du Congo-Brazzaville, de l’Égypte, du Sénégal, de l’Afrique du Sud, de l’Ouganda et de la Zambie.





Le président sénégalais, Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine (UA), s’était entretenu avec son homologue russe, Vladimir Poutine, à Sotchi, en juin 2022.





Il était accompagné du président de la commission de l’UA Moussa Faki Mahamat.