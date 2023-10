Coopération : La Chine s’engage pour une nouvelle étape dans le développement des relations Chine-Afrique





Le président du comité de suivi chinois du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC) et vice-ministre des Affaires étrangères est formel : «À l'heure actuelle, des changements continuent de s’opérer dans le monde. Et, la force des pays en développement continue de croître et la volonté de la Chine et de l'Afrique d'approfondir la solidarité et la coopération et de parvenir à un développement commun devient de plus en plus forte ». Il l’a fait savoir, ce lundi, lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion des hauts fonctionnaires du 16e Forum sur la coopération Chine-Afrique, Diaoyutai State de Beijing. Ce, en présence du ministre conseiller diplomatique du Président de la République du Sénégal, du coprésident du FOCAC, des chefs des délégations et envoyés des membres africains dudit forum.





Ainsi, Deng Li dira que dans la nouvelle situation, la Chine est prête à travailler avec l'Afrique pour ouvrir une nouvelle voie aux pays en développement pour se renforcer par l'unité et l'amélioration de soi grâce à la pratique de la Chine et de l'Afrique sur la voie de la modernisation. «Nous devrions être fermement des compagnons sur la voie de l'unité et de la confiance mutuelle. La Chine maintiendra le concept de véritable affinité et de sincérité mis en avant par le président Xi Jinping et l'esprit d'amitié et de coopération entre la Chine et l'Afrique, collaborera étroitement avec les gouvernements africains, les partis politiques, les législatures et les organisations non gouvernementales locales, approfondira l'échange d'expériences en matière de gouvernance et consolidera le fondement politique des relations entre la Chine et l'Afrique », a-t-il déclaré.





Il soutient aussi que les deux parties doivent être fermes dans leur compagnonnage sur la voie du développement et de la revitalisation. «Nous devrions être fermement des compagnons sur la voie du maintien de la paix et de la stabilité, estime-t-il. La Chine est prête à saisir la mise en œuvre de l'Initiative de sécurité mondiale comme une occasion de continuer à aider l'Afrique à répondre de manière indépendante aux défis de la sécurité, de promouvoir le "refroidissement" précoce des problèmes de points chauds en Afrique, entre autres ».





Les échanges civilisationnels et de l'apprentissage mutuel entre les universités chinoises et africaines, les groupes de réflexion, les médias, les jeunes, les femmes, etc., font également partie des nouvelles mesures qui seront prises en compte dans le cadre de cette coopération.





Après la 8e Conférence ministérielle du Forum en novembre 2021 qui a connu «un franc succès », la Chine va accueillir le 9ème Forum de cette coopération l’année prochaine. «Depuis la création du Forum sur la coopération sino-africaine, il y a 23 ans, les relations sino-africaines sont devenues de plus en plus étroites et la coopération sino-africaine a donné des résultats fructueux. Le succès du forum réside dans le fait qu'il a toujours adhéré aux objectifs de consultation sur un pied d'égalité, d'amélioration de la compréhension, d'élargissement du consensus, de renforcement de l'amitié et de promotion de la coopération, sans jamais oublier l'intention initiale de la coopération sino-africaine qui est d’aller de l'avant main dans la main », a fait remarquer Deng Li.