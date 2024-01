Coopération: Le Premier ministre chinois en Europe pour renforcer les liens et la mondialisation

Aujourd’hui, la Chine montre une fois de plus son engagement en faveur de la coopération. Pour l’Europe et le monde dans son ensemble, unir ses forces à celles de la Chine constitue le moyen fondamental de faire face aux vents contraires auxquels est confrontée l’économie mondiale.







Le Premier ministre chinois Li Qiang entamera son premier voyage à l'étranger en 2024. Il va participer à la réunion annuelle 2024 du Forum économique mondial (WEF) et effectuera une visite officielle en Suisse et en Irlande du 14 au 17 janvier. .









Considérant l’Europe comme une force stratégique sur la scène internationale, la Chine a accordé une grande importance à ses relations avec le continent. En 2023, après avoir pris ses fonctions de Premier ministre chinois, Li a fait de l’Europe sa première destination pour ses visites à l’étranger.





Le premier voyage à l'étranger d'un dirigeant chinois au cours de la nouvelle année marque la poursuite des échanges de haut niveau entre la Chine et l'Europe en 2024 et symbolise la volonté de la Chine de jouer son rôle dans la promotion de la reprise économique et de la gouvernance mondiale et de relever les défis communs avec la communauté internationale. .





Ces dernières années, le monde a eu du mal à se remettre des conséquences de la pandémie de COVID-19 et des profondes transformations géopolitiques. Les mentalités de guerre froide et les conflits récurrents jettent une lourde ombre sur le monde entier, entravant la progression de la mondialisation et sapant les fondements mêmes de la paix et du développement mondiaux.





La Banque mondiale a récemment averti que « l’économie mondiale est sur le point de connaître sa plus faible performance depuis une demi-décennie depuis 30 ans ».





En tant que bénéficiaire et champion inébranlable de l’ouverture et de la coopération économiques mondiales, la Chine a toujours mis les bouchées doubles pour sauvegarder les fruits de la mondialisation et favoriser la collaboration mondiale pour surmonter les défis auxquels tous sont confrontés.





La prochaine tournée européenne entreprise par le Premier ministre chinois témoigne de l'engagement inébranlable de la Chine envers cette cause.





Au cours de son voyage, M. Li devrait participer à la séance plénière d'ouverture de la réunion annuelle du WEF et prononcer un discours spécial, développant les propositions de la Chine à la communauté internationale visant à promouvoir la coopération mondiale, à faire face à divers risques, à combler le fossé du développement et à rechercher une coexistence pacifique. et des résultats gagnant-gagnant.





Au cours de la dernière décennie, la Chine a joué un rôle moteur dans la croissance économique mondiale grâce à son développement, jouant le rôle de moteur crucial de l'économie mondiale en contribuant à hauteur de plus de 30 % à la croissance économique mondiale.