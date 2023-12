COP28 à Dubaï : Qui a souillé l'honneur du Mali ?

En fin de semaine dernière, la presse malienne a révélé une affaire embarrassante et assez déshonorante pour le pays. L’un des stands mis à la disposition du gouvernement malien lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) à Dubaï, aurait été loué à une organisation de la Société civile italienne contre une somme avoisinant les 10 millions de francs CFA.





Selon Maliweb et Malijet qui rapportent l’information, le pot aux roses a été découvert le 13 décembre dernier.





Le reçu délivré exhibé





La délégation malienne qui devait tenir une réunion sous le stand en question a remarqué qu’elle était occupée par l’association italienne. Elle a donc prié cette dernière de quitter les lieux. Convaincue qu’elle était pleinement dans ses droits, l'association a exhibé le reçu prouvant qu’elle avait loué l’emplacement.





Ce reçu aurait été délivré par un cadre de l’Agence de l’environnement et du développement durable (AEDD) , bras technique du ministère de l’Environnement et du Développement durable.





Des sanctions pourraient tomber très rapidement





Selon la presse locale, un officiel malien, proche du président Assimi Goïta a manifesté son mécontentement après avoir vécu cette scène assez embarrassante et déshonorante pour le pays. Des sanctions pourraient donc tomber très rapidement si la culpabilité du mis en cause est établie.