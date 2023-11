COP28 : des millions de soignants réclament la fin des énergies fossiles dans une lettre à Sultan Al Jaber

Plus de 46 millions de professionnels de santé ont écrit une lettre au président de la COP28, Sultan Al-Jaber, et rappellent le danger des énergies fossiles pour la santé humaine.



Lanceurs d’alerte. Pas moins de 46,3 millions de professionnels de santé du monde entier ont écrit ce jeudi 1er novembre une lettre au président de la COP28, Sultan Al-Jaber. À un mois de l’ouverture de la conférence des Nations Unies pour le climat, qui se tiendra cette année à Dubaï, ces soignants interpellent directement son président sur un sujet qu’il connaît de près : les énergies fossiles.



Et pour cause, Sultan Al Jaber est le PDG du géant pétrolier Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Son rôle lors de cette nouvelle COP fait donc déjà débat, avant même que l’évènement n’ait débuté. En effet, le changement climatique est principalement provoqué par l’utilisation des énergies fossiles.



Or le pétrole, le charbon et le gaz naturels sont aussi la cause d’autres maux, médicaux cette fois-ci. C’est ce que soulignent les associations l’Association médicale mondiale, la Fédération mondiale des associations de santé publique et le Conseil international des infirmières dans leur courrier à Sultan Al Jaber, en lui demandant une « accélération de la suppression » des combustibles fossiles.



Réclamer la sortie des énergies fossiles dans l’accord final de la COP28 « n’est pas une demande frivole » mais une urgence établie par la science, « claire comme de l’eau de roche », avait rappelé ce mardi auprès de l’AFP le commissaire européen Wopke Hoekstra à Abou Dhabi.