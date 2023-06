Coran brûlé à Stockholm : des manifestants pénètrent dans l’ambassade de Suède à Bagdad

L’autodafé a été condamné par de nombreux pays musulmans. En Irak, des manifestants ont brièvement pénétré dans l’ambassade de Suède à Bagdad ce jeudi 29 juin 2023, en signe de protestation après qu’un Irakien a brûlé des pages d’un exemplaire du Coran à Stockholm, en Suède.





Le départ de l’ambassadeur de Suède exigé



Les protestataires, des partisans du leader chiite irakien Moqtada Sadr, sont restés environ un quart d’heure dans la représentation diplomatique suédoise et en sont ressortis dans le calme à l’arrivée des forces de l’ordre, selon un photographe de l’Agence France presse (AFP).





Les manifestants avaient d’abord protesté devant l’ambassade de Suède, répondant à l’appel de Moqtada Sadr qui a exigé le « renvoi de l’ambassadeur » après l’action de l’Irakien Salwan Momika, préalablement autorisée par les autorités suédoises.